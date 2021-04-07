بلغاريا تسجل 4004 إصابات جديدة بفيروس كورونا و132 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم إجراء 17 ألفا و576 اختبارا للكشف عن الفيروس وهو ما يعني أن نسبة المصابين تقترب من 23%.

ويتواجد في المستشفيات 10 آلاف و355 شخصا لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 755 شخصا في وحدات العناية المركزة، فيما تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة ألفان و759 شخصا.

وتوفي خلال الـ24 ساعة الماضية 132 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت أمس عن تلقي 6479 شخصا لقاح فيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد متلقي التطعيم إلى 510 آلاف و49 شخصا.