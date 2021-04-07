صحيفة الاتحاد: بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية إنجاز عالمي للإمارات

ثمنت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مشيرة إلى أن الإمارات تدشن بذلك مرحلة جديدة تقوم على الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان (براكة رافد تنموي)، إن أول ميجاواط منتج من الطاقة النووية السلمية يدخل شبكة الكهرباء المحلية في الدولة، مع الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة، لتدشن الإمارات مع احتفالاتها بعام الخمسين مرحلة جديدة قائمة على الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة والمساهمة عالميا بفعالية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دورها المهم في تعزيز مسيرة التنمية عبر توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة.

وأضافت أن محطات براكة هي استمرار لجهود لا تتوقف لتوفير ما يحتاجه المواطن والمقيم وهي تتويج لعقد من العمل الذي لم يتوقف لفريق متعدد الخبرات والجنسيات بقيادة إماراتية وهو إنجاز كبير ومثال واضح على التعاون الدولي في الخير والتنمية، لافتة إلى أن محطات براكة أصبحت واقعا حقيقياً يمثل قدرة الإمارات على تحدي كل الصعوبات التي تواجه العالم.