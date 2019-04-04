بروتوكولات تعاون لإنشاء برنامج متخصص في هندسة السكك الحديدية لأول مرة بمصر

• وزيرة الهجرة تستقبل رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة

• هاني مصطفى: إنشاء تحالف مصري للجامعات الأهلية للثورة الصناعية الرابعة والخامسة





استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتور هاني مصطفى، رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، وخبير الطيران العالمي، وهو أحد أبرز خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث تناول اللقاء نقل الخبرات الدولية في التكنولوجيا الرقمية في مجالات الطاقة والنقل الجوي والبري.

وأكدت مكرم، في بيان، تضافر الجهود الحكومية وجهود الخبراء لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتحقيق الشراكات، بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في مجال التصنيع، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، مؤكدة أن لدينا قامات علمية في مختلف المجالات، مثمنة جهود الهيئة العربية للتصنيع بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس في استقطاب العقول النابهة ودعم ثمار مؤتمرات مصر تستطيع لربط الخبراء والعلماء المصريين بالوطن

من ناحيته، قال الدكتور هاني مصطفى، إنه يدعم التحول الرقمي في مصر من خلال محاور أكاديمية وصناعية واستشارية، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والطيران المدني والهيئة العربية للتصنيع؛ حيث تم إنشاء تحالف مصري للجامعات الأهلية للثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ضمن خطط التحول الرقمي، وتم على إثره توقيع عدد من بروتوكولات التعاون منها بروتوكول بين جامعة كيبيك في مونتريال وجامعة الجلالة، وبروتوكول آخر مع جامعة برمنجهام الإنجليزية لإنشاء برنامج متخصص في هندسة السكك الحديدية لأول مرة بمصر.

كما شارك الخبير المصري العالمي بالحضور والإعداد لمنتدى بجامعة الجلالة حول التحول لمجتمع رقمي أخضر، وهو المنتدى الذي يستهدف جذب الخبرات الأجنبية في مجالات البحوث والتطوير، ما يعظم جهود توطين الصناعة، والاستفادة من قدرات السوق المصري وجمع بين الحضور الأكاديمي وخبراء الصناعة.

وتابع مصطفى: حرصنا على مشاركة خبراء شركات عالمية، من بينها سيمنز الألمانية، وشركة "ETS" العالمية، وشركة "Réseau Innovation Network"، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع في مصر، وأكاديمية البحث العلمي في مصر، وتحالف الجامعات الأهلية: "العلمين، المنصورة الجديدة، الملك سلمان، وجامعة الجلالة".

وأضاف أن المنتدى ناقش أبرز المستجدات البحثية في عدد من المجالات، من بينها: تكنولوجيا المواصلات، ورقمنة القطاع الصحي، والطاقة الخضراء، وغيرها من المجالات، بجانب دعم مشروعات ريادة الأعمال في مجالات التقنية، ونقل التجربة الكندية على مدار عقود.

وأشاد بالقدرات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع، موجهًا رسالة تقدير للفريق عبدالمنعم التراس على الخطوات الهامة للتحول للصناعات الرقمية، وتدريب 1200 مهندس وفني في مصنع "سيماف" التابع للهيئة، موضحا أن الأكاديمية التدريبية بالعربية للتصنيع متفردة بأحدث الأجهزة وبكوادر متميزة تدعم تأهيل وتدريب الشباب من المهندسين والفنيين على أحدث تقنيات الثورة الصناعية.

وتابع: "نتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعداد أجيال متخصصة على أحدث التكنولوجيات الهندسية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والسكك الحديدية وتمويل أبحاث بالتوازي في الجامعات الأهلية في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي Cop 27".