الكرملين: سقوط قتلى من القوات الروسية في أوكرانيا مأساة كبرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترف متحدث روسي بوقوع عدد كبير من القتلى من القوات الروسية في الحرب التي انطلقت في أوكرانيا قبل ستة أسابيع.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قوله بالانجليزية: "لدينا خسائر فادحة في القوات.. وهذه مآساة كبرى بالنسبة لنا".

وذكرت روسيا في آخر مرة أنها فقدت 1351 جنديا، وتفترض أوكرانيا أن عددهم أكبر من ذلك بأكثر من عشر مرات.

وزعم بيسكوف أنه تم سحب القوات الروسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين في بادرة حسن نية خلال مفاوضات السلام.

وقال بيسكوف مشيرا إلى ماريوبول إن المدينة الأوكرانية المحاصرة جزء من "الجمهوريتين الشعبيتين" اللتين اعترفت بهما موسكو.

وأضاف: "إن ماريوبول سيتم تحريرها من الكتائب القومية ونأمل في أن يحدث ذلك في أقرب وقت في العملية".

ووصف المتحدث باسم الكرملين جرائم الحرب التي يزعم أن الروس ارتكبوها في ماريوبول "مزيفة"، بما في ذلك هجوم على عيادة توليد وكذلك ما ورد بصدد هجمات في بوتشا ضاحية كييف.