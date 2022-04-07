إسلام إبراهيم: ممكن أقعد سنين عشان أعمل نجاح زي اللي حصل في «100 وش»

رد الفنان إسلام إبراهيم، على اتهامه بأنه المقصود بانتقاد المخرجة كاملة أبو زكري أحد أبطال مسلسل «100 وش»، قائلا إن الناس قصدوا جميع أفراد العصابة بهذا الانتقاد.

وعقب، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس: «خدوا الكلام على كل العصابة مش أنا بس.. ناس كتير اتاخد عليها الكلام»، متابعًا: «الموضوع خلص».

وأضاف أن المخرجة كاملة أبو زكري أضافت كثيرًا لأبطال مسلسل «100 وش»، معقبًا: «سواء أنا المقصود أو لا أستاذة كاملة تعمل اللي هي عوزاه، لأنها أضافت لمشوارنا كتير جدا، والواحد ممكن يقعد سنين عشان يعمل نجاح أو دور زي اللي عمله في 100 وش».

وذكر أن المخرجة كاملة أبو زكي كانت تعامل كل أبطال مسلسل «100 وش» على أنهم نجوم، بالإضافة إلى أنها كانت تساعدهم وتوفر لهم الأجواء المناسبة، لإظهار أفضل ما لديهم في الكوميديا، مواصلا: «أنا بعشق حاجة اسمها كاملة أبو زكي، فتعمل اللي هي عيزاه».