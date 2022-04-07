المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لا يزال قادرا على تغطية الواردات السلعية لأكثر من 5 أشهر

أكد البنك المركزي المصري اليوم أنه على الرغم من انحفاض الاحتياطي خلال شهر مارس "فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

وبلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس الماضي نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية شهر فبراير ليتراجع 4 مليارات دولار، جاء ذلك وفقا لبيان البنك المركزي اليوم.

وجاء في البيان: "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وتابع: "فى ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اية تداعيات قد تطرأ مستقبلا".