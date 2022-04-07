محافظ البحيرة يعتمد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ اعتبارا من ٧ مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس ١٩ مايو.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع، حيث تبدأ الامتحانات بالصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي يوم الأحد ٨ مايو حتى الخميس ١٢ مايو.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد ٨ مايو وحتى الخميس ١٢ مايو، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني من يوم الأحد ٨ مايو وحتى الخميس ١٢ مايو، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني السبت ٧ مايو وحتى الأحد ١٥ مايو.

وأضاف الديب أن امتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات تبدأ السبت ٧ مايو وحتى الأحد ١٥ مايو، وامتحانات الصفوف الثاني والرابع الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت ٧ مايو وحتى الأحد ١٥ مايو، والإعدادية العامة، من السبت ١٤ مايو وحتى الخميس ١٩ مايو، والإعدادية المهنية من الأحد ١٤ مايو وحتى الأربعاء ١٨ مايو.

وأشار إلى أن امتحانات الإعدادية "للمكفوفين" تبدأ من السبت ١٤ مايو وحتى الخميس ١٩ مايو، والإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت ١٤ مايو وحتى الأربعاء ١٨ مايو.