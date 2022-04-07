ماكيير الاختيار 3: بيتر ميمي طلب أن يكون مكياج ياسر جلال بسيطا ويعكس روح شخصية الرئيس السيسي

قال أحمد مصطفى، ماكيير مسلسل «الاختيار 3»، إن المخرج بيتر ميمي كان يهمه أن يكون «المكياج» بسيط، لتظهر روح شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، دون أن يكون هناك أي شيء غير حقيقي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأربعاء: «بيتر كان يهمه حاجة واحدة وهي إنه يكون فيه بساطة في المكياج وميبقاش فيه حاجة أوفر»، متابعًا: «قال لي عاوز أقرب حاجة لروح الشخصية، من غير أي حاجة تبان إنها فيك أو فيها شغل تركيب».

وذكر أنه كان يشاهد جميع مقاطع الفيديو والصور في المرحلة بين 2012 و2013، ليخرج الفنان ياسر جلال بالعلامات المميزة في الشخصية الرئيسية بأبسط الطرق، مضيفًا أن الشخصية خرجت بالشكل المطلوب، والذي تم الاستقرار عليه، من المرة الثالثة.

ولفت إلى أن الفنان ياسر جلال ترك لهم مساحة لفعل ما يريدون منذ بداية العمل على المسلسل، قائلا إنه طلب من «جلال» حلق شعره من الجبهة الأمامية، ووافق على الفور في سبيل خروج الشخصية كما هي بالضبط.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.