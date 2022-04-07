تقارير: ليفربول يستقر على بديل صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تحرك إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الألماني سيرجي جنابري، جناح بايرن ميونيخ، تمهيدا لرحيل محمد صلاح بعد نهاية عقده.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن ليفربول وضع في حساباته، التعاقد مع جنابري تحسبا لرحيل محمد صلاح بسبب عدم تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يتطلع للاستفادة من بيع محمد صلاح أفضل من رحيله مجانا، وذلك بحثا عن أي عرض قوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسلطت الصحيفة الضوء على الأزمة التي ستواجه ليفربول حال التعاقد مع جنابري الذي طالب راتبا أعلى من محمد صلاح حيث يريد الجناح الألماني الحصول على 260 ألف جنيه إسترليني في سبيل أن الفرعون حاليا يحصل على 200 ألف جنيه.