الإسماعيلي يدرس بيع باهر المحمدي لحل الأزمة المالية

يدرس مجلس ادارة النادى الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، عرض باهر المحمدي للبيع عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما فشلت كافة طرق محاولات اقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق، بعد أن تلقي العديد من العروض للرحيل سواء من ،أندية محلية أو خليجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمر به النادي بأزمة مالية، سواء أن كانت متعقة بمستحقات اللاعبين، أو الغرامات المالية التي وقعها الفيفا على النادى بسبب شكوي عدد من اللاعبين السابقين للاسماعيلي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

واستقر الراي العام داخل مجلس الادارة على بيع باهر المحمدي من أجل الاستفادة المالية، وانعاش خزينة النادى من جديد، ورصد مجلس ادارة النادى ما يقرب من 30 مليون جنيه من اجل الاستغناء عن اللاعب.