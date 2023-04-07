ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكره موقع "فولكانو ديسكفري" المتخصص في رصد الزلازل والبراكين.



وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن مركز الزلزال كان في ولاية "بدخشان"، على بعد 16 كيلومترا غرب مدينة "إشكاشم" في طاجيكستان، وشعر به السكان حوالي الساعة السابعة و19 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.



وبدخشان واحدة من الولايات الأفغانية، عرضة بشكل أساسي لكوارث طبيعية، من بين ذلك زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات وانهيارات جليدية.



وهذا خامس زلزال يضرب الولاية، في غضون عشرة أيام، مما زاد المخاوف بين الخبراء والسكان المحليين.



وكان زلزال قوي قد ضرب الولاية، الشهر الماضي، وكان مركزه في منطقة "جورم"، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين بمختلف أنحاء البلاد.



ومن جهة أخرى، شهدت أكثر من 30 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين أمطارا غزيرة وفيضانات عارمة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.



وتتسبب الكوارث الطبيعية في أضرار واسعة في البلاد، بسبب سوء البنية التحتية وأنظمة الإدارة.