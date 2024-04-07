توقعات بتقلبات جوية شديدة في جزيرة بالي الإندونيسية بدءا من اليوم

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في مدينة دنباسار الإندونيسية اليوم السبت تحذيرا مبكرا من حدوث ظواهر جوية شديدة التقلب محتملة في عدة مناطق في جزيرة بالي من 6 إلى 8 أبريل الجاري.

وتوقع رئيس المكتب الإقليمي في الوكالة، سايو نوجروهو، اليوم السبت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وحدوث برق في مناطق مثل كارانجاسيم وكلونجكونج وتابانان وبادونج، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال المسؤول: "يجب على السكان في المناطق المحتمل تأثرها البقاء في حالة تأهب"، مشيرا إلى أن أي عواصف رعدية ستستمر لفترة قصيرة .

ويمكن أن يواجه الأشخاص الذين يعيشون في جنوب جزيرة بالي رياحا قوية في الفترة من 7 إلى 8 أبريل. ويمكن أن يؤدي الطقس القاسي إلى سقوط الأشجار وإحداث فيضانات وانهيارات أرضية.