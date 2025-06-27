نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

نجحت نوران جوهر، بطلة الإسكواش المصرية، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، والمقامة حاليًا في كندا خلال الفترة من 23 وحتى 27 يونيو الجاري.

وجاء تأهل نوران بعد فوزها في نصف النهائي على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 2-1، في مباراة قوية جاءت تفاصيل أشواطها كالتالي: 11-6، 7-11، 11-4.

وبهذا الفوز، تضرب نوران موعدًا في المباراة النهائية مع الأمريكية أوليفيا ويفر.

وكانت نوران قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2-1، بواقع الأشواط: 11-6، 10-11، 11-6.

ثم واصلت تألقها بالفوز على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 2-0 (11-2، 11-4)، قبل أن تتغلب على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنفس النتيجة (2-0)، لتتأهل إلى نصف النهائي متصدرةً مجموعتها.

وتواجدت نوران جوهر في المجموعة الأولى إلى جانب الأمريكية أماندا صبحي، والإنجليزية جورجينا كينيدي، والبلجيكية تيني جيليس، فيما ضمّت المجموعة الثانية كلًا من فيروز أبوالخير، واليابانية ساتومي واتانابي، والأمريكية أوليفيا ويفر، والماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.