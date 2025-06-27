حصيلة حادث الميكروباص والتريلا بأشمون: 18 وفاة و4 مصابين أغلبهم من كفر السنابسة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى 18 حالة وفاة و4 مصابين، في واحدة من أسوأ كوارث الطرق التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الجثامين نُقلت إلى عدد من مستشفيات المحافظة، حيث استقبلت مستشفى قويسنا المركزي 6 جثامين، وأشمون العام 5، والباجور التخصصي 5 أيضًا، بينما استقبلت مستشفى سرس الليان جثتين، فيما نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى أشمون العام، بينهم حالات حرجة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص يقل عددًا من العمال، ما أدى إلى تحطم المركبتين بالكامل، وسقوط عدد كبير من الضحايا، أغلبهم من فئة الشباب، بينهم أطفال دون الـ18 عامًا.

وأكدت التحريات أن قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف كانت الأكثر تضررًا، حيث فقدت عددًا من أبنائها في الحادث، وسط حالة من الصدمة والحزن خيمت على الأهالي، خاصة بعد تعذر التعرف على بعض الجثامين لعدم حملهم أوراقًا ثبوتية.

وكان تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، بالحادث. ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتعرف على هويات الضحايا.