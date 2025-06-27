تضامن المنوفية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث الميكروباص والتريلا في أشمون

أعلن محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 4 آخرين، وفقًا لآخر حصيلة رسمية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه جارٍ تحريك لجنة من المديرية إلى المستشفيات، ومنها مستشفيات قويسنا وأشمون والباجور وسرس الليان، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتواصل مع أسر الضحايا لتقديم الدعم اللازم، مشيرًا إلى أن المديرية ستقوم بدراسة الحالات الاجتماعية لكل أسرة في المحافظة لبحث صرف المساعدات المناسبة، سواء تعويضات أو دعم عاجل.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على الوقوف بجانب المتضررين في مثل هذه الحوادث المفجعة، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين.

وكان الطريق الإقليمي شهد صباح اليوم الجمعة حادثًا مروعًا، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) بمركبة "ميكروباص" تقل عددًا من العمالة، ما أسفر عن تحطم المركبتين بالكامل، وسقوط عدد كبير من الضحايا بلغ 18 حالة وفاة و4 مصابين، وعدد منهم لم يتم التعرف على هويتهم بعد، لعدم حيازتهم بطاقات تحقيق شخصية.

وتشير التحريات إلى أن قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف كان لها النصيب الأكبر في عدد الوفيات، وسط حالة من الحزن تخيم على الأهالي.