جامعة إيرانية تعلن مقتل عالم نووي في العدوان الإسرائيلي

جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا أعلنت مقتل سليمان سليماني خريج قسم هندسة الكيمياء

أعلنت جامعة إيرانية، الجمعة، عن مقتل العالم النووي سليمان سليماني في العدوان الإسرائيلي على إيران.

وذكرت جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في بيان، أن أحد العلماء في الجامعة قُتل خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران قبل عدة أيام.

وأوضحت الجامعة أن العالم هو سليمان سليماني خريج قسم هندسة الكيمياء في الجامعة وأحد علماء إيران في المجال النووي.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.