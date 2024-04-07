جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 600 من عناصره منذ بدء الحرب في غزة

بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحصاء له، اليوم الأحد، مقتل 600 من عناصره منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 256 لاقوا حتفهم منذ انطلاق العملية البرية بالقطاع.

وأضاف في بيان أن عدد الصواريخ التي عبرت إلى الأراضي المحتلة خلال الأشهر الستة بلغ نحو 9100 من غزة و3100 من لبنان و35 من سوريا.

وتابع أن عدد قتلى الجيش منذ اندلاع حرب غزة نتيجة الحوادث خلال العمليات بلغ 41 منهم 20 قتلوا بنيران صديقة، ذاكرا أن عدد المصابين وصل إلى 3188.

وقال الجيش إنه قصف حوالي 32 ألف هدف من الجو في غزة و1400 على الجبهة الشمالية.

ووزعم أن قواته "قضت على أكثر من 12 ألف مسلح في قطاع غزة وما يزيد على 330 مسلحا في الجبهة الشمالية منذ بدء الحرب" على حد تعبيره.