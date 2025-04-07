 يورتشيتش والكرتي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والجيش الملكي - بوابة الشروق
الإثنين 7 أبريل 2025 1:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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يورتشيتش والكرتي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 1:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 1:19 ص

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني المؤتمر الصحفي برفقة المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط، بقاعة مؤتمرات استاد الملعب الشرفي في مكناس.


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