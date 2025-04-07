عزيز صالح يطرح أول فيديو كليب له «تراكمات» باللهجة السعودية

أطلق المطرب السعودي عزيز صالح، أول فيديو كليب مصور له بعنوان "تراكمات"، والذي تم تصويره في مدينة دبي مع المخرج صلاح الياسري، ومن إنتاج دوزان ميوزيك، ومن كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري، ومن ألحان وتوزيع حاتم منصور.

وعبّر عزيز صالح، عن سعادته بخوض هذه التجربة في عالم الفيديو كليب، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم أغنية "تراكمات" مصورة؛ لإظهار العمل بشكل أوسع ومنحه فرصة أكبر للانتشار وأخذ حقه، خاصة وأنها تنتمي للون الغنائي السعودي، وتحمل أسلوب مختلف في اللحن والتوزيع،.

وطرحت أغنية "تراكمات" على جميع المنصات الرقمية المتخصصة في عرض الأغاني، بالإضافة إلى بثها عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخليجية والعربية.