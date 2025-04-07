جهود مكثفة لإنقاذ شاب سقط في بئر مياه بقرية بلنصورة بالمنيا

تشهد قرية بلنصورة، الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، جهودًا أمنية وتنفيذية مكثفة لإخراج شاب سقط في بئر مياه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص داخل بئر مياه بالظهير الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين سقوط شاب يُدعى إسلام إبراهيم، 31 عامًا، داخل البئر في ظروف غامضة.

وتم إبلاغ قوات الإنقاذ المدني التي بدأت على الفور أعمال انتشاله، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وانتقل إلى موقع الحادث المهندس هشام الضوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، يرافقه رئيس قرية بلنصورة، لمتابعة الموقف والإشراف على جهود الإنقاذ، التي لا تزال جارية لاستخراج الشاب.