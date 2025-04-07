وزير الرياضة يصل الرياض للمشاركة في منتدى الاستثمار الرياضي

وصل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، الذي ينطلق تحت شعار "استثمار رياضي طموح"، ويستمر حتى التاسع من أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان في استقبال أشرف صبحي لدى وصوله إلى مطار الرياض، نائب وزير الرياضة السعودي بدر القاضي، في تأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في المجال الرياضي، والحرص المتبادل على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

ويشارك وزير الشباب والرياضة في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى، تحت عنوان "رؤية مصر المستقبلية للقطاع الرياضي"، حيث يستعرض خلالها الاستراتيجية المصرية لتطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد المنتدى منصة عالمية مهمة تسلط الضوء على الفرص الواعدة في مجال الاستثمار الرياضي، وتجمع بين كبار المستثمرين، وصناع القرار، وممثلي كبرى المؤسسات الرياضية، ما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكات الدولية وتبادل أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية الرياضية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة.

وفي هذا السياق، أكد أشرف صبحي أن مشاركة مصر في المنتدى تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحضور الفاعل في المحافل الدولية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الوزير إلى أن "الرياضة أصبحت أحد مكونات قوة مصر الناعمة، ونسعى من خلال مشاركتنا إلى تبادل الخبرات، واستعراض التجربة المصرية في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة".