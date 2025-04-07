أشرف صبحي: فخورون باستضافة السعودية لكأس العالم

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أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن شعوره بالفخر من استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال أشرف صبحي في تصريحات خلال جلسته في منتدى الاستثمار الرياضي: "نحن العرب نشعر بالفخر بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم 2034".

وأضاف: "هذه البطولة ستؤثر في البنية الأساسية والسياحة والتعليم، وتعكس الصورة الحقيقية للسعودية والمنطقة".

وتابع: "نستثمر في مصر بالمنشآت والأصول والخدمات والتقنية والسياحة الرياضية وكلها في قلب الإدارة الرياضية لدينا في الوزارة برفقة القطاع الخاص".

وأكمل: "القطاع الرياضي المصري في تطور منذ 2014 وأصبح بهوية مختلفة تماما وحوّل شكل الهوية الرياضية الشبابية في مصر ويرتبط بالمستوى الدولي في مجالات مختلفة".

وواصل: "حجم الاستثمار الدولي الرياضي حول العالم 844 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الاستثمار في استضافة الأحداث الرياضية 266 مليار دولار على المستوى الدولي حسب بحث منشور في 2024".

واستطرد: "تتداخل استضافة الأحداث بشكل مباشر في الناتج المحلي للبلاد المستضيفة للفعاليات الرياضية، ففي أمريكا على سبيل المثال تشكل الرياضة 3% من الناتج المحلي.. تطوير كرة القدم وضعناه بشكل منعزل مع اتحاد اللعبة في مصر عن بقية الاتحادات الرياضية الأخرى".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "نستهدف عدد ميداليات يتناسب مع حجم الإنفاق، في أولمبياد طوكيو توقعنا الخروج بـ 5 ميداليات وحققنا 6 في النهاية".