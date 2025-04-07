أشرف صبحي: فخورون باستضافة السعودية لكأس العالم

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن شعوره بالفخر من استضافة بطولة كأس العالم 2034.
وقال أشرف صبحي في تصريحات خلال جلسته في منتدى الاستثمار الرياضي: "نحن العرب نشعر بالفخر بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم 2034".
وأضاف: "هذه البطولة ستؤثر في البنية الأساسية والسياحة والتعليم، وتعكس الصورة الحقيقية للسعودية والمنطقة".
وتابع: "نستثمر في مصر بالمنشآت والأصول والخدمات والتقنية والسياحة الرياضية وكلها في قلب الإدارة الرياضية لدينا في الوزارة برفقة القطاع الخاص".
وأكمل: "القطاع الرياضي المصري في تطور منذ 2014 وأصبح بهوية مختلفة تماما وحوّل شكل الهوية الرياضية الشبابية في مصر ويرتبط بالمستوى الدولي في مجالات مختلفة".
وواصل: "حجم الاستثمار الدولي الرياضي حول العالم 844 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الاستثمار في استضافة الأحداث الرياضية 266 مليار دولار على المستوى الدولي حسب بحث منشور في 2024".
واستطرد: "تتداخل استضافة الأحداث بشكل مباشر في الناتج المحلي للبلاد المستضيفة للفعاليات الرياضية، ففي أمريكا على سبيل المثال تشكل الرياضة 3% من الناتج المحلي.. تطوير كرة القدم وضعناه بشكل منعزل مع اتحاد اللعبة في مصر عن بقية الاتحادات الرياضية الأخرى".
وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "نستهدف عدد ميداليات يتناسب مع حجم الإنفاق، في أولمبياد طوكيو توقعنا الخروج بـ 5 ميداليات وحققنا 6 في النهاية".