حكومة جرينلاند الجديدة تتولى السلطة وترامب يترقب

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تولت حكومة جرينلاند المنتخبة مؤخرا، بقيادة رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن ، السلطة بشكل رسمي اليوم الاثنين في العاصمة نوك.

من بين التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه الحكومة، الضغط المتزايد من الولايات المتحدة ، حيث يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار بأنه يجب أن تخضع الجزيرة القطبية الشمالية الكبيرة لسيطرة الولايات المتحدة وليس الدنمارك.

وكما كان متوقعا، أكد برلمان جرينلاند ( إناتسيسارتوت) تنصيب نيلسن وحكومته المكونة من تسعة أعضاء – المشكلة من تحالف من أربعة أحزاب- بأغلبية واسعة.

ويقود نيلسن - 33 عاما، حزب الديمقراطيين المنتمي إلى يمين الوسط، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في جرينلاند قبل أربعة أسابيع.

ويخلف نيلسن ، رئيس الوزراء اليساري موته إيجيده، الذي يتولى الآن حقيبة المالية والضرائب داخل الائتلاف الجديد.

وفي نهاية مارس، وقع نيلسن اتفاقية مع قادة من ثلاثة من الأحزاب البرلمانية الأربعة الأخرى.

ويسيطر التحالف معا على ما يقل قليلا عن 75٪ من المقاعد في البرلمان المؤلف من 31 عضوا.







