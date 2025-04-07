مكارثي: صلاح سيتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كشف بول مكارثي، رئيس رابطة الكتاب في إنجلترا، عن اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

قال بول مكارثي عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" محمد صلاح متفوق بفارق كبير في سباق جائزة رابطة الكتاب هذا الموسم وبالطبع هو الأقرب لحصدها بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وتطرق للحديث عن أرقام صلاح قائلا: "محمد صلاح يقدم مستوى مذهلا مع ليفربول وهو قريب من تجديد تعاقده مع الريدز لمدة ثلاثة مواسم بالمقابل الذي يريده".

وشارك محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، ورغم الخسارة لا زال الريدز متصدر لسابق التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الحالي.

وغاب صلاح، متصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيدة 27 هدفا، عن التهديف أمام فولهام للمباراة الرابعة على التوالي.