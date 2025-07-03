أصدر مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني بيانا، يوم الأربعاء، بشأن تحديد هوية عدد من العناصر المرتزقة لإسرائيل في محافظة سيستان وبلوشستان.



وجاء في بيان المقر: "خمسة من عناصر مرتزقة الكیان الصهيوني معظمهم من الرعايا الأجانب ولديهم علاقات مباشرة مع أجهزة استخبارات تل أبيب، کانوا يعملون بهدف خلق حالة من انعدام الأمن في عمق البلاد والمشارکة في عمليات تخريبية، بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار.

وأضاف البيان "أن هذه العناصر الخطيرة حاولت الهروب عبر الحدود الجنوبية الشرقية مستغلة الغطاء المحلي ومستغلة مشاعر أبناء المنطقة الشرفاء".

وتابع البیان قائلا: "انطلقت صباح الثلاثاء عملية ملاحقة واعتقال هؤلاء في مدينة خاش بالمحافظة بالتعاون مع قوات الأمن والاستخبارات ورغم العمليات الميدانية المكثفة، إلا أن هؤلاء تمكنوا للأسف من الهروب.

وحث مقر القدس المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو معلومات تتعلق بهذه العناصر الإرهابية إلى قوات الأمن.

یذکر أن مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري أعلن في بيان له الثلاثاء عن مقتل شخصين والقبض على أكثر من 50 إرهابيا ومرتزقا تابعين لإسرائيل في مناطق بجنوب سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أنه عثر خلال هذه العمليات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة أمريكية الصنع، مؤكدا على تواصل الجهود والملاحقات للقبض على عملاء محليين آخرين يشتبه في تورطهم بارتكاب أعمال شريرة وزعزعة الأمن وتخريب البنى الاقتصادية في سيستان وبلوشستان.