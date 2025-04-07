ترامب يعلق على الخسائر الصينية: كسبت ما يكفي عبر استغلالنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إن أمريكا تجني مليارات الدولارات أسبوعيا بسبب هذه الرسوم، وذلك تعليقا على نتائج الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها على السلع المستوردة من كل دول العالم.

وحول التقارير المتداولة عن انهيار الأسواق في الصين قال ترامب: "إنها كسبت ما يكفي لعقود من الزمن عبر استغلال بلادنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الصين التي تنهار أسواقها رفعت للتو رسومها الجمركية إلى 34%"، واعتبر أن بكين لم تنصت لتحذيره السابق بعدم الرد على الرسوم بأخرى مضادة.

وحمل ترامب "القادة الأمريكيين السابقين مسئولية ما حدث للبلاد" من غبن اقتصادي.



وتأتي تصريحات ترامب بعدما وصف لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بوقت سابق اليوم رسوم ترامب بأنها "تنمر أحادي الجانب، مؤكداً أن "التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده".