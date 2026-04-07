أمطار صباحية خفيفة تضرب أنحاء دمياط

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، تزامنًا مع حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأفادت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، من بينها دمياط، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح أحيانًا.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، مع تكوّن السحب المنخفضة التي ساهمت في هطول الأمطار خلال ساعات الصباح.

ولم تؤثر الأمطار على حركة الشوارع أو سير المركبات، حيث سادت حالة من الاستقرار النسبي، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الطقس، والتعامل الفوري مع تجمعات المياه حال حدوثها.