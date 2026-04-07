مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء

دعا مسؤول إيراني، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، شباب الجمهورية الإسلامية إلى تشكيل "سلاسل بشرية" حول محطات الكهرباء في البلاد، قبيل الضربات التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأطلق علي رضا رحيمي، الذي عرفه التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين، هذه الدعوة عبر رسالة مصورة بثتها نشرة إخبارية.

وقال: "أدعو جميع الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وطلبة الجامعات وأساتذتهم".

وأضاف: "تجمعوا يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا حول محطات الكهرباء التي تعد من أصولنا وثروتنا الوطنية، والتي، بغض النظر عن أي توجه أو رأي سياسي، تنتمي إلى مستقبل إيران وإلى الشباب الإيراني".

وسبق لإيران أن نظمت مظاهرات على شكل سلاسل بشرية، تعرف أيضا باسم "الدروع البشرية"، حول منشآتها النووية في أوقات التوتر المتصاعد مع الغرب.

كما نظم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تحركات مماثلة باستخدام الدروع البشرية خلال حرب الخليج عام 1991. كما وزع أجانب كانت أجهزته الأمنية تحتجزهم على أهداف محتملة للحملة التي قادتها الولايات المتحدة خلال الحرب.