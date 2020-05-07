زادة: مصطفى محمد قيمته 10 مليون يورو

يرى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعر مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول، بعدما ظهر بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال هاني زادة في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "قبل وصول أي عقد احتراف لاي لاعب في الفريق لابد أن أن على باتريس كارتيرون، المدير الفني وامير مرتضى منصور، المشرف على الكرة".

وأضاف: "مصطفى محمد حاليا يقدر ب10 مليون يورو على الأقل ولما لا؟ هناك من يتخطى سعره 150 مليون جنيه".

وارتبط اسم مصطفى محمد باكثر من عرض اوروبي في الفترة الأخيرة بعدما ساهم في تتويج منتخبنا الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كما شارك في فوز الزمالك بالسوبر المحلي والمصري.