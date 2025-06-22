وزير الرياضة يهنئ رئيس اتحاد الجمباز بعد التتويج بفضيتي بطولة العالم للناشئات

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بـإيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، لتهنئته على الإنجاز التاريخي الذي حققته لاعبات المنتخب الوطني للناشئات في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي.

وهنأ وزير الرياضة الاتحاد بعد تتويج اللاعبة فريدة بهنسي بفضية منافسات الصولجان، إثر حصولها على 25.550 نقطة، بالإضافة إلى تتويج اللاعبة لينا حليقة بفضية منافسات الشريط، محققة 25.850 نقطة، في إنجاز غير مسبوق للجمباز المصري على مستوى الناشئات.

وتُقام بطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري، بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة حول العالم.