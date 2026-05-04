ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة تابعة لكوريا الجنوبية في هرمز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمة سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية أثناء عبورها مضيق هرمز، مدعيا أن بلاده ردت بإغراق 7 زوارق إيرانية.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشال"، الاثنين، اعتبر فيه أن الهجوم الإيراني استهدف ما سماه "مشروع الحرية"، الذي يهدف إلى تأمين عبور سفن الدول المحايدة عبر المضيق بالتنسيق مع السفن الأمريكية.

وقال ترامب: "نفذت إيران هجمات استهدفت دولاً لا علاقة لها بالموضوع فيما يخص مشروع الحرية، من بينها سفينة شحن كورية جنوبية، وقمنا بضرب 7 زوارق صغيرة، أو كما يسمونها القوارب السريعة".

وأوضح أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تتعرض أي سفينة لأضرار، لافتًا إلى أن الوقت قد حان لتقديم سيول دعمًا للولايات المتحدة فيما يخص الملف الإيراني.

كما أشار ترامب إلى أن وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان دان كين سيعقدان مؤتمراً صحفياً غدًا الثلاثاء، بالعاصمة واشنطن، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز.

ومع دخول اليوم الـ66 لاندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أعلن ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران هاجمت سفنا حربية أمريكية وسفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وكانت وكالة "فارس" شبه الرسمية في إيران، اعلنت سابقًا اليوم، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.