كوريا الجنوبية تعلن وقوع انفجار وحريق على متن سفينة لها في هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية اندلاع حريق على متن سفينة ترفع علم بنما وتديرها شركة كورية جنوبية، جراء وقوع انفجار فيها أثناء رسوها في مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وورد في البيان أن انفجارا وقع على متن السفينة التي تديرها شركة "HMM Co"، وذلك أثناء رسوها في مياه المضيق قبالة سواحل الإمارات، وأعقبه اندلاع حريق.

وأشار البيان إلى أن السفينة كان على متنها طاقم مكون من 24 شخصا، بينهم 6 كوريين جنوبيين و18 أجنبيا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح.

وأوضح أن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار والحريق لا يزال قيد التحقيق.

وكان أحد مسؤولي وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أفاد بأنه يتم التحقق من التقارير التي تتحدث عن احتمال تعرض السفينة لهجوم.

جدير بالذكر أن هناك 26 سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز.

وفجر الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.



