أعلنت الملكة إليزابيث، في بيان تم نشره أمس الجمعة، منع أندرو دوق يورك، والأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من التواجد معها في شرفة القصر الملكي خلال احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، لكن هل يدل هذا على منع حضور هاري وميجان إلى المملكة المتحدة والاحتفال مع الملكة؟

بعد 18 دقيقة من إعلان البيان الملكي، كتب الصحفي الأمريكي أوميد سكوبي، الصديق المقرب لهاري وميجان، تغريدة على موقع "تويتر"، تؤكد سفر هاري مع زوجته ميجان وابنه آرتشي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، وابنته ليليبت التي تبلغ من العمر 11 شهرا، إلى المملكة المتحدة؛ للاحتفال بذكرى 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا في 2 يونيو المقبل.

وبسؤال القصر الملكي عن صحة هذه التغريدة، قال مصدر من داخل القصر، لموقع "الديلي ميل"، إن الملكة ربما تسمح بظهور هاري وميجان مع كبار أفراد العائلة المالكة في ختام الحفل، أو ربما تسمح لهم في النهاية بالظهور معها في شرفة القصر الملكي، و"لكن في الصف الثاني".

وأوضح المصدر أن قرار الملكة بالسماح لهاري وميجان بالسفر للاحتفال معها وظهورهما خلال حفل اليوبيل البلاتيني قد يزعج بعض أفراد العائلة المالكة، وخاصة الأمير ويليام، بعد التصريحات التي قالها هاري عنه وعن باقي أفراد العائلة في وسائل إعلام أمريكية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك، سيتقبل الجميع "غصن الزيتون" الذي تحاول الملكة أن تصلح به العائلة؛ للحفاظ على اتحادها.

من ناحية أخرى، شنت الصحافة البريطانية هجوما على هاري وميجان؛ لإصرارهما على السفر للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش، في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار تفيد بإلغاء "نتفليكس" تعاقدها مع ميجان ماركل، متهمين الأخيرة بأنها "تحاول التصالح مع العائلة المالكة تأمينا للمال الذي فقدته من صفقة نتفليكس"، لكن رد مصدر القصر الملكي على هذه الاتهامات مؤكدا أن هاري وميجان محبوبان من العائلة المالكة بشكل كبير، والملكة لطالما أشارت إلى أنهما سيتم دعوتهما دائما للمناسبات العائلية.

يذكر أنه من المقرر أن يظهر بجانب الملكة إليزابيث في حفلها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، والأمير ويليام وزوجته كيت وأبناؤهم جورج وشارلوت ولويس، والأمير إدوارد وزوجته صوفي وأبناؤهما لويز وجايمس، والأميرة آن ونائب الأدميرال السير تيم لورانس، دوق ودوقة جلوستر، دوق كنت، والأميرة ألكسندرا.