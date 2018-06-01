باهر المحمدي يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

وجه باهر المحمدي قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رسالة لجماهير الدراويش بعد المشادة التي نشبت بينه وحسني عبدربه مدير الكرة، عقب مباراة المصري البورسعيدي التي اقيمت مساء الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهتفت جماهير الإسماعيلي للاعبي الفريق عقب نهاية مباراة المصري، لتحفيزهم على تحقيق الانتصار في المباريات المقبلة، ورفض باهر المحمدي الاستمرار في ملعب برج العرب بعد صافرة النهاية، والذهاب لتحية المشجعين، قبل أن ينفعل عليه حسني عبدربه، وطالبه بالبقاء في الملعب والتوجه مع زملائه لتحية الجماهير.

ونشر المحمدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة لجماهير الإسماعيلي، وعلق قائلًا: «من أصغركم لأكبركم على دماغي من فوق».