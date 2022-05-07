تايوان تسجل 46 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا تجاوز 40 ألف للمرة الأولى، اليوم حيث سجلت البلاد 46 ألفا و536 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وأضاف المركز أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 46 ألفا و377 حالة إصابة تم انتقالها محليا و159 حالة إصابة، قادمة من الخارج، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 16 ألفا و670، تليها تايبيه 9245 .

وتابع المركز أنه من بين حالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج وعددها 159، 56 حالة لمسافرين، أثبتت الاختبارات إصابتهم لدى وصولهم إلى تايوان.

وأكدت تايوان حتى الآن 314 ألفا و983 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 303 آلاف و118 حالة، تم انتقالها محليا.

وبتسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم السبت، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 907 حالات، حسب بيانات المركز.