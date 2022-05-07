فريد زهران يفوز برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

فاز فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الانتخابات التي أجريت، مساء أمس الجمعة، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وحصل فريد زهران، الذي ترأس قائمة "التقدم" على 520 صوتا، فيما حصل الدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الذي ترأس قائمة "التغيير" على 229 صوتا وحصلت الدكتورة نجلاء قطب عضو الهيئة العليا للحزب، التي ترأست قائمة "الاستقلال" على 18 صوتا.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد عقد مؤتمره العام؛ لانتخاب رئيس الحزب، والأعضاء المكملين للهيئة العليا، بالإضافة إلى الهيكل القيادي للحزب.

وتنافس على رئاسة الحزب بهذه الانتخابات فريد زهران رئيس الحزب الحالي، والدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والدكتورة نجلاء قطب عضو الهيئة العليا للحزب على رأس قائمة "الاستقلال"، كما عقد الحزب مؤتمره العام بعد أن أنهى مرحلة الانتخابات القاعدية في 19 أمانة جغرافية.

يذكر أن أول رئيس للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الدكتور محمد أبو الغار، الذي تولى رئاسة الحزب منذ إنشائه في 2011 حتى إجراء انتخابات 2016 التي فاز فيها فريد زهران.