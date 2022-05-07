إيطاليا تسجل 44 ألفا و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 وفاة

سجلت إيطاليا 44 ألفا و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و125 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و726 ألفا و990، والوفيات إلى 164 ألفا و304.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 137 مليونا و27 ألفا و917 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.