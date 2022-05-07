الأهلي يتقدم على وفاق سطيف بهدف في شوط الفرص المهدرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، في اللقاء المقامة بينهما على ملعب السلام، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واتيحت فرصة تسجيل الأهلي للهدف الأول المبكر عن طريق طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 3 لكن لجأ الحكم باملاك ماتسيبا، إلى تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي تواجد طاهر في مصيدة التسلل.

وفي الدقيقة 21 و22 منع القائم الأيسر لحارس وفاق سطيف، هدفين مؤكدين للأهلي عن طريق حسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأمير قروي لاعب وفاق سطيف، بعد تدخله العنيف على حسين الشحات في الدقيقة 35 ليعلن حكم اللقاء استكمال فريق وفاق سطيف المباراة بعشرة لاعبين.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول في محاولة لتسهيل مباراة الإياب التي ستقام يوم 14 مايو الجاري، في الجزائر.