البنك الأهلي يتقدم باحتجاج ضد حكم مباراة المقاولون العرب

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كشف نادي البنك الأهلي، اليوم الأحد، عن تقدمه بإحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية ضد محمد العتباني حكم المباراة أمام المقاولون العرب والتي أقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وذكر المركز الإعلامي للبنك الاهلي المصري اليوم الأحد أن الاحتجاج جاء بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي وقع فيها حكم اللقاء.

أضاف أن الحكم طرد محمود الجزار لاعب البنك الأهلي دون أن يرتكب اللاعب خطأ يستدعي إشهار البطاقة الحمراء ولعب الفريق بنقص عددي بعد أن كان قريبا من تحقيق الفوز.

تابع :"استكمل الحكم أخطاءه التحكيمية باحتساب ضربة جزاء ضد فريق البنك الأهلي، أجمع علي عدم صحتها خبراء التحكيم المصري".

أتم:"قد خاطبنا اتحاد الكرة المصري من قبل بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر علي نتائج الفريق في العديد من المباريات ".

وكانت مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.