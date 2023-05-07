ريال مدريد يهزم أوساسونا ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخه

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره أوساسونا بهدفين لهدف.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره أوساسونا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا مساء السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

افتتح أهداف المباراة فريق ريال مدريد عن طريق مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 3، لينتهي الشوط الأول بتقدم المرينجي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك فريق أوساسونا هدف التعادل عن طريق اللاعب لوكاس تورو في الدقيقة 60، قبل أن يعود رودريجو لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز المرينجي بهدفين لهدف.