تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "اللغة العربية في التراث"، وذلك في الـ12 من ظهر بعد غد الخميس بمقر دار الكتب على كورنيش نيل القاهرة.

ويدير الندوة الدكتور أحمد لطفي رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد عفيفي أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ويتحدث عن "التلطف في اللغة العربية"، وتناول الدكتور عبدالكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة طنطا في مداخلته موضوع "القيم العربية كما تمثلها العرب في لغتهم في التراث".

وتكرم دار الكتب خلال الندوة الدكتور أحمد فؤاد باشا، رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق، وذلك بمناسبة اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي من قبل معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية.



ويقام له حفل تكريم تقديرا للإسهامات العلمية التي قدمها وخاصة ما صدر عن سلسلة تراثنا العلمي التي ترأس هيئة تحريرها.