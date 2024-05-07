ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مائدة مستديرة تحت عنوان "الشباب والإعلام"، وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء بقاعة الفنون في مقر المجلس بساحة دار أوبرا القاهرة.

تأتي المائدة المستديرة التي تقام برعاية من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، ويشرف على إعدادها لجنة الشباب ومقررتها الدكتورة منى الحديدي، وذلك بالتعاون مع لجنة الإعلام ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

يدير الحوار في المائدة الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو لجنة الشباب، ويشارك فيها كلً من الكاتب أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمذيعة آية عبدالرحمن، والدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، وعضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسين حسني، المذيع بقناة الغد، ونائب مقرر لجنة الشباب، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا، رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام، الدكتورة راندا رزق، رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون.