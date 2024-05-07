وزيرة خارجية ألمانيا تحذر من عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح

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حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، وعواقبها على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، على أهمية حماية هؤلاء النازحين، قائلة إنهم بحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة.

وأشارت إلى ضرورة إعادة فتح معبري رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم الحدوديين على الفور أمام دخول المساعدات الإنسانية.

Ich warne vor einer Großoffensive auf #Rafah. Eine Million Menschen können sich nicht in Luft auflösen. Sie brauchen Schutz. Sie brauchen dringend weiter humanitäre Hilfe. Dafür müssen die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom unverzüglich wieder geöffnet werden. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 7, 2024

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحركة حماس، لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنّ هناك جهودً مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

وصباح الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية. وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن الوفد الأمني المصري حذّر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده أن الوفد الأمني طلب وقف هذا التحرك فورا. وأشار المصدر إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لوقف التصعيد بين الطرفين.