تثبيت سعر الفائدة في أستراليا

أعلن بنك احتياط أستراليا (المركزي) اليوم الثلاثاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 35ر4% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

وتراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية بعد إعلان قرار البنك المركزي. وسجلت العملة الأسترالية 6613ر0 دولار أمريكي لكل دولار أسترالي و19رر102 ين و6284ر1 دولار أسترالي لكل يورو و9043ر0 دولار أسترالي لكل دولار كندي.

وفي الشهر الماضي قال وزير الخزانة الاسترالي، جيم تشالمرز إن بلاده ستخفض توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين، مضيفا أن "الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء .

وقال أن عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية "كان محوريا" في المحادثات التي أجراها مع نظرائه الدوليين ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن ، حيث حضر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.