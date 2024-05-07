محافظ قنا يفتتح عددا من الوحدات الطبية بقرى الرواتب والحسينات وبخانس بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، وحدتي طب الأسرة بقريتي الرواتب والحسينات ومركز طب الأسرة بقرية بخانس التابعين لمركز أبوتشت، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن الوحدات الصحية تم تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، و تضم «عيادات طب أسرة، و أسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، ومعامل دم، و طفيليات، ومكاتب تثقيف صحي وأسري، و تنظيم أسرة ومشورة، و كبار السن، و تعقيم، و تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات».

وأضاف الداودي، أن المنشآت الطبية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ 77 مشروعا في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلي مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى أبوتشت المركزي، واستمع إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها 90% وتقع على مساحة 4500 متر، بسعة 118 سريرًا، 80 سرير إقامة بمختلف التخصصات، 15 سرير إقامة نساء وولادة، 8 أسرة عناية مركزة، 15 حضانات مبتثرين.

كما تضم المستشفي 22 عيادة و 3 صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و 8 أسرة للأطفال حديثي الولادة، و3 أسرة عناية مركزة و3 أسرة كشف، و3 أسرة ملاحظة، و 4 أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ، وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و 2 أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى 5 معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم 36 ماكينة، وقسم العمليات ويضم "4 غرف عمليات، 6 أسرّة افاقة"، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة 34 سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات" .