الأهلي يستعرض قوته برباعية في شباك الاتحاد السكندري

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دك الأهلي مرمى الاتحاد السكندري بتسديدات صاروخية ليفوز على زعيم الثغر بنتيجة 1/4 مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف رضا سليم وعمر كمال عبد الواحد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و42.

وقلص الاتحاد الفارق بهدف بنجامين بواتنج في الدقيقة 58 قبل أن يسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الرابع من ركلة جزاء ثانية للأهلي في الدقيقة 65.

وحقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدوري ليقفز للمركز السابع برصيد 30 نقطة من 14 مباراة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة، ليبقى في المركز الخامس.

سار الشوط الأول منذ الدقائق الأولى في اتجاه واحد فقط نحو المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد الذي أنقذ مرماه من محاولتين خطيرتين لوسام أبو علي وحسين الشحات، بينما سدد إمام عاشور كرة بجوار القائم الأيمن.

وتورط هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد في عرقلة عمر كمال عبد الواحد ليحتسب الحكم الدولي محمد معروف ركلة جزاء، سددها وسام أبو علي بقوة في المقص الأيمن ليتقدم الأهلي بهدف أول.

وبعد أربع دقائق هز المغربي رضا سليم شباك الاتحاد بتسديدة رائعة بيسراه اكتفى المهدي سليمان بمتابعتها وهي تسكن الشباك ليتقدم الأهلي بهدف ثان.

وفي الدقيقة 42 فاجأ عمر كمال عبد الواحد الحاضرين في ستاد القاهرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك بعد الارتطام بالعارضة، أما مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لم يتعرض لأي اختبار في أول 45 دقيقة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري أربعة تبديلات دفعة واحدة، وظهر فريقه بشكل مغاير تماما ووصل لمرمى الأهلي برأسية بنجامين بواتنج فوق العارضة، بعدها أبعد شوبير رأسية أخرى من أحمد عادل ميسي.

وترجم الاتحاد صحوته في أول ربع ساعة بهدف أول سجله بنجامين بواتنج بعد تمريرة من عمر الوحش، لينجح الاتحاد في تقليص الفارق.

وتحرك مارسيل كولر مدرب الأهلي لتنشيط الصفوف بثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراك كريم فؤاد ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا مكان حسين الشحات ووسام أبو علي وإمام عاشور.

وبعد نزوله سدد كريم فؤاد كرة ارتدت من المهدي سليمان، ليتابعها كريم فؤاد ويورط مدافع الاتحاد في ركلة جزاء سددها محمود كهربا بنجاح في الدقيقة 65 ليضيف الهدف الرابع للأهلي.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفا خامسا لكنه أضاع ثلاث محاولات أمام مرمى الاتحاد لكريم فؤاد ومروان عطية وكهربا قبل أن يشارك محمد الضاوي كريستو ومحمود متولي مكان رضا سليم ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 84.

وأضاع كريستوفر مابولولو فرصة مؤكدة لهدف ثان للاتحاد في الدقيقة 86 بعدها مباشرة حصل المهاجم الأنجولي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد رامي ربيعة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع، سنحت خلالها فرصة لكريستو لهز الشباك ولكنه سدد كرة بعيدا عن القائم الأيمن قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.