هولندا وإيطاليا: مصادقة إسرائيل على مشروع إي1 تهدد حل الدولتين

أكدت هولندا وإيطاليا، أن مصادقة إسرائيل على مشروع "إي1" الاستيطاني الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، يهدد حل الدولتين بشكل قاطع.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية، مساء الأربعاء، إن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

وأكد فيلدكامب أن تنفيذ هذه الخطط سيشكل "انتهاكا واضحا" للقانون الدولي، مؤكدا أن "هذه الخطط ستجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا مستحيلا تقريبا".

وأشار الوزير الهولندي إلى التزام بلاده الراسخ بحل الدولتين، داعيا إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات التي استولت عليها في الضفة الغربية المحتلة "غير مقبول" ويتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يهدد "بشكل قاطع" حل الدولتين.

والأربعاء، ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة "إي1".

وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وفق مراقبين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.