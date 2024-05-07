حزب الله يشن هجوما بطائرات مسيرة على شمالي إسرائيل

أعلنت حركة حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي البلاد.

وقال حزب الله، إن الهجمات كانت دفاعا عن الفلسطينيين في غزة واستهدفت "ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح."

وذكر جيش الاحتلال أنه تم رصد عدد من الأجسام الجوية المشبوهة التي تقترب من الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضها، ولم تسبب الأجسام التي لم يتم اعتراضها سوى ضررا طفيفا على الأرض.

وأفاد الجيش بأنه لم يتم تسجيل أية إصابات.

وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا في القطاعين الغربي والشرقي من جنوبي لبنان في خطوة انتقامية.

وأوضح الاحتلال أن جنديين من قوات الاحتياط يبلغان من العمر 31 عاما، قتلا أمس الاثنين، في هجوم بطائرة بدون طيار، شنه حزب الله.