برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات خفض مساهمات المانحين

قال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن التخفيض الكبير في التمويل من جانب كبار مانحيه يضر بشكل خاص عملياته في ست دول، وحذر من أن ما يقرب من 14 مليون شخص قد يُجبرون على مواجهة مستويات جوع طارئة.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الذي يعد تقليديا أكثر وكالات الأمم المتحدة تمويلا، في تقرير جديد، إن تمويله هذا العام "يواجه صعوبات لم يسبق أن واجهها من قبل"، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيضات كبيرة في النفقات من جانب الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن مانحين غربيين بارزين آخرين.

وحذر البرنامج من أن 7ر13 مليون مستفيد من مساعداته الغذائية قد يُجبرون على مواجهة مستويات طارئة من الجوع نتيجة تخفيض التمويل.

وأوضح البرنامج أن الدول التي تواجه "تأخر كبير في عمليات البرنامج" هي أفغانستان والكونغو وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "نشاهد شريان الحياة لملايين الأشخاص يتحلل أمام أعيننا".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يتوقع الحصول على تمويل أقل بنسبة 40% هذا العام، مما سيؤدي إلى ميزانية متوقعة تبلغ 4ر6 مليار دولار، بعد أن تلقى نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، وقد شرع البرنامج في تقليص عدد موظفيه من 22 ألفا إلى حوالي 6 آلاف موظف.

وقالت ماكين في بيان: "هذه ليست مجرد فجوة تمويلية، بل فجوة واقع بين ما نحتاج إلى إنجازه وما نستطيع تحمل القيام به، فنحن معرضون لخطر فقدان عقود من التقدم في مكافحة الجوع".