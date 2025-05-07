الرئيس السوري يلتقي فريد المذهان المعروف بـ القيصر في باريس

قالت رئاسة الجمهورية السورية، إن الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقيا اليوم الأربعاء، فريد المذهان المعروف بـ«قيصر»، وذلك على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.

وانشق فريد المذهان، العسكري السوري السابق عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات ارتكاب النظام السوري فظاعات.

وبعد انشقاقه عن نظام الأسد غادر البلاد متوجها إلى الأردن، ومنها إلى قطر حيث عمل على إعداد ملفاته القانونية لمحاسبة النظام السوري، بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة، ثم استقر لاحقا في فرنسا.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الشرع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعة الخامسة عصر اليوم في قصر الإليزيه، لبحث عدد من الملفات السياسية والإنسانية، على رأسها دعم الاستقرار في سوريا، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأقليات، إلى جانب مناقشة ملف العقوبات والمساعدات الاقتصادية.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد النقاش الأوروبي حول مستقبل العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، وسط دعوات فرنسية لربط أي دعم دولي بمدى التزام دمشق بمبادئ العدالة والانتقال السياسي.